Juve Women, Sembrant come Chiellini: l'omaggio del club bianconero

Juve Women, Sembrant come Chiellini

Proprio perché Sembrant in campo è una battagliera, diverse volte è uscita malconcia dal terreno di gioco. Una fasciatura in testa, o una mascherina protettiva per il naso, come capitato a seguito di un match con l'Inter in cui ha riportato la frattura del setto nasale, con Cristiana Girelli che sui social l'ha simpaticamente presa in giro. Difensore, bianconero, pronto alla battaglia fino al punto da farsi male: impossibile, dopo una descrizione così, non pensare a Giorgio Chiellini, che della fasciatura in testa ha fatto quasi un suo marchio di fabbrica. E così l'account Instagram della Juvents Women ha pubblicato un video in cui mette a paragone i due, con immagini che li ritraggono tra bendaggi sul capo e protezioni per il naso.