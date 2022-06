Juve, Pogba fa il misterioso sui social: la frase sul futuro

Prima i contatti con la Juventus, poi anche quelli con gli amici di Torino, Pogba si sta preparando al grande ritorno in bianconero. Il " Pogback " tanto atteso prende corpo e fa sognare i tifosi juventini, ansiosi di riabbracciare il loro vecchio pupillo. Si saprebbe addirittura già la data dell'annuncio , intanto però il francese continua a fare il misterioso sui social e dopo la frase sulla felicità dei giorni scorsi ("Tutti hanno il diritto di essere felici") ne piazza un'altra in Rete, stavolta sul futuro, aumentando la trepidazione.

Pogba enigmatico sui social

"Non preoccuparti per il futuro, non è ancora arrivato. Preoccupati solo del momento che vivi ora e sfruttalo al meglio". Filosofeggia così Paul su Instagram, pubblicando una tris di foto in cui il bianco e il nero sono i protagonisti. Altro messaggio in codice del suo imminente arrivo a Torino? Può darsi, i tifosi lo aspettano a braccia aperte.

Pogba: "Ambizione e mentalità i miei punti di forza"

Pogba si è raccontato a TF1, parlando della sua crescita professionale e del grande supporto ricevuto dalla sua famiglia: "Odio perdere, è così fin da quando ero piccolo. L’ambizione è sempre stata la mia forza. Sono cresciuto, ma questa mentalità resta ancora la mia forza. L’ho presa più da mio padre, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte. Io gli dicevo: ‘papà, ma ho segnato!’. E lui: ‘è tutto qui?’. La prossima volta ne dovrai fare due. E poi tre. Mia madre? Ha cresciuto cinque bambini perché ha adottato anche due cugini. La mia è una grande famiglia, lei ha fatto tutto da solo perché i miei sono divorziati. Ci ha regalato una grande infanzia, nonostante le condizioni difficili. Il supporto? La famiglia è sempre la famiglia, è una certezza, anche allo stadio. Mi dà forza".