Ufficiale, Antony è un nuovo giocatore del Manchester United

Dopo l'inaspettato acquisto di Casemiro dal Real Madrid per circa settanta milioni di euro, il Manchester United mette a segno un altro colpo di classe brasiliana. Mentre i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo rimangono invariati, il club di Old Trafford ha ufficializzato tramite un comunicato ufficiale l'acquisto di Antony dell'Ajax. Il classe 2000 approda alla corte di Erik Ten Hag dopo aver collezionato 134 presenze complessive tra Sao Paulo e Ajax, condite da 31 gol e 27 assist. Con la maglia del Brasile, invece, il suo score attuale è di due gol e due assist in nove partite giocate. Campione di due Eredivisie e di una medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 2020, la nuova ala destra a disposizione di Ten Hag è pronta a dare imprevedibilità all'attacco dei Red Devils, che dopo le prime due sconfitte in Premier League sembrano aver imboccato la strada giusta grazie ai successi per 2-1 contro il Liverpool di Klopp e per 1-0 in casa del Southampton.