Frattesi alla Juve: è in cima alla lista, altro vertice con il Sassuolo

TORINO - Tutto su Davide Frattesi. La Juventus sa che non c’è tempo da perdere e, soprattutto, che è necessario evitare di subire il sorpasso di altri concorrenti sulla curve delle trattativa con il Sassuolo per il centrocampista ormai diventato un punto fermo della Nazionale. Così, dopo l’incontro di martedì scorso tra l’ad neroverde Giovanni Carnevali e la coppia di mercato bianconera formata da Francesco Calvo e dal ds Giovanni Manna, ne è già stato calendarizzato un altro entro la fine di questa settimana, per compiere ulteriori passi verso una chiusura che si profila, comunque, tutt’altro che in discesa. La salita maggiore, ovviamente, è rappresentata dalla richiesta economica del club emiliano che non vuol scendere dai 40 milioni di partenza. Una richiesta che i dirigenti bianconeri tentano di abbassare inserendo alcune contropartite tecniche: il primo è Koni De Winter, difensore belga classe 2002 reduce dal prestito all’Empoli; il secondo è l’olandese classe 2005 Dean Huijsen, anche lui difensore, protagonista con la Next Gen e anche con la Primavera. Ma, inutile girarci attorno, la distanza è ancora alta e per questo gli incontri si susseguono a ritmo serrato.