Divano, biscotti e tv: la presentazione di Ramsey al Cardiff

Ora è ufficiale: Aaron Ramsey è un nuovo giocatore del Cardiff . Sono state dunque confermate le indiscrezioni che provenivano dall' Inghilterra circa il gallese , che torna nel club che lo ha lanciato nel calcio nel lontano 2007. Il classe 1990 avrebbe dunque declinato le offerte arrivate Arabia Saudita dopo l'ultima esperienza al Nizza . L'annuncio del club inglese è arrivato in grande stile, con la pubblicazione di un video che lo ritrae sedersi su un divano con dei biscotti sul tavolo mentre riguarda in tv il momento del suo esordio con la squadra, prima di catapultarsi nuovamente nel suo stadio.

Ramsey, l'esperienza alla Juventus

Ramsey cercherà dunque di rifarsi dopo le esperienze in Francia e con la Juventus, quest'ultima in particolar modo caratterizzata da numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Il gallese era arrivato a Torino nell'estate del 2019, quando sulla panchina bianconera si sedeva Maurizio Sarri. Tre anni con la Vecchia Signora, tre diversi allenatori e un contratto da 7 milioni di euro più bonus a stagione senza essere mai riuscito a tornare il giocatore ammirato in precedenza all'Arsenal. La sua avventura alla Juve si è infatti chiusa con 70 presenze, 6 gol (di cui uno all'Inter) e 6 assist. Troppo poco considerando le aspettative e lo stipendio da top player.