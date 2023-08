Inter, Sommer ufficiale, Audero c'è, Inzaghi rinnova. E l'attaccante...

Ma mancano ancora alcuni tasselli per completare definitivamente la rosa. Ad esempio un centrale, per arrivare a 6 elementi nella batteria dei difensori. Ma a tenere banco sono soprattutto le questioni attaccante e secondo portiere.

Inter, da Balogun ad Audero: il punto

Saltato Gianluca Scamacca, i nerazzurri hanno virato con decisione su Folarin Balogun, che resta il preferito nonostante l'importante richiesta fatta dall'Arsenal (sul giocatore anche il Monaco). Operazione non semplice, ma su cui si lavora ad oltranza. In tutto questo Marotta e Ausilio si occupano alacremente anche per altri elementi da inserire in squadra. Sembra ormai definito l'arrivo di Lazar Samardzic dall'Udinese come sesto centrocampista (nell'operazione l'inserimento del giovane Giovanni Fabbian). Da risolvere anche la questione del secondo portiere, un nodo che sembra essersi però sciolto in queste ore. Nella sede nerazzurra, nel pomeriggio di oggi, si è presentato il procuratore di Emil Audero, ovvero Tullio Tinti. Ai microfoni di Sky Sport ha, di fatto, confermato che il portiere della Sampdoria potrebbe arrivare in nerazzurro: "Rappresenta più di un'idea", le sue parole. L'agente non ha specificato con quale formula potrebbe concretizzerarsi il trasferimento ("Questo dovete chiederlo all'Inter", testualmente).