Serie A, rose più preziose: Milan 1°, Juve al top per valore e incremento

Tanti i cambiamenti nei roster dei club di A: dal 15 giugno acquisti e cessioni delle società hanno modificato sì l'assetto delle squadre, ma anche il valore delle rose stesse. Variazioni destinate a proseguire da qui fino alla fine del calciomercato. Questa, secondo Transfermarkt, la classifica di Serie A delle squadre più preziose, dall'ultimo al primo posto.

Frosinone 20°

Il Frosinone, fresco di promozione in Serie A, possiede una rosa dal valore di 24 milioni di euro, con una decrescita del valore del 36% rispetto alla metà di giugno. A pesare sicuramente la cessione al Sassuolo del centrocampista Daniel Boloca, oltre che alla fine del prestito di Samuele Mulattieri (tornato all'Inter per poi essere ceduto, anche lui, al Sassuolo).

Cagliari 19°

Anche il Cagliari arriva alla stagione di Serie A 2023/24 da neopromossa. A differenza del Frosinone, però, i rossoblu hanno visto incrementare il valore del proprio roster del 35.7% rispetto a quasi due mesi fa, raggiungendo i 48.6 milioni di euro. Claudio Ranieri avrà a sua disposizione Eldor Shomurodov, arrivato in prestito dalla Roma, oltre a Gaetano Oristanio (anche lui in prestito), promettente trequartista scuola Inter. È la seconda squadra per incremento di valore.

Hellas Verona 18°

L'Hellas Verona si piazza al terzultimo posto della graduatoria, con una rosa dal valore complessivo di 70.1 milioni, e una perdita rispetto al 15 giugno del 17.30%. Ad incidere, inevitabilmente, la cessione di Adrien Tameze, partito in direzione Torino per circa 3 milioni di euro. In entrata da segnalare l'arrivo di Riccardo Saponara, dopo l'addio dalla Fiorentina.

Empoli 17°

Inevitabile riduzione del valore della rosa per l'Empoli. I toscani hanno visto partire in questa sessione di calciomercato sia Guglielmo Vicario (direzione Tottenham per 20 milioni di euro) che Fabiano Parisi (accasatosi alla Fiorentina per 10 milioni). Oltre, ovviamente, a Martin Satriano, tornato all'Inter dopo il prestito (poi ripartito direzione Brest). Un calo del 26.3% (peggio solo il Frosinone) e una squadra dal valore di 76.1 milioni di euro.

Lecce 16°

Squadra meno preziosa rispetto al 15 giugno anche quella del Lecce, che si piazza al 16° posto della classifica. Da due mesi a questa parte hanno lasciato il giallorosso Lorenzo Colombo (tornato al Milan dopo il prestito), ma soprattutto Samuel Umtiti, col difensore tornato prima al Barcellona e poi, dopo aver risolto il contratto coi blaugrana, accasatosi al Lille.