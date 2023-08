Barcellona, mossa disperata per un ex Juve: niente Neymar e Bernardo Silva

Tornando al portoghese, negli ultimi mesi l'ex Juve e Inter ha giocato proprio con i bavaresi, vincendo la Bundesliga, e successivamente non è stato riscattato (70 milioni la cifra) ed ecco che in estate ha fatto ritorno in Inghilterra. Dalla Spagna sono certi che il Barcellona stia pensando a lui per il ruolo di terzino, dopo aver visto sfumare il ritorno di Neymar (andato all'Al Hilal) e Bernardo Silva, ma ovviamente prima devono formalizzare delle uscite prime di poter inserire altri ingaggi in rosa.

Cancelo, idea Barcellona: i dettagli

Il Barcellona negli ultimi anni non sta vivendo una situazione rosea per quanto rigurda l'aspetto economico e il Salary Cup che è stato imposto dalla Liga non aiuta a lavorare al meglio sul mercato. Prima bisogna vendere e poi, se possibile, comprare. Al momento le cessioni sono state fatte per quasi 100 milioni liberandosi anche di ingaggi pesanti: Dembelé, Kessié, Griezmann, Nico Gonzalez e Trincao. Per quanto riguarda le entrate, invece, sono arrivati soltanto giocatori a titolo gratuito: Gundogan, arrivato svincolato dopo il treble col City, Inigo Martinez oltre alla spesa minima di 3,4 milioni per Romeu (giocatore cresciuto nella Masia).

L'interesse che è stato mostrato per Joao Cancelo è concreto però, come riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana devono prima cedere Lenglet e Dest, entrambi fuori dai radar e dalle scelte dell'allenatore spagnolo. Il Manchester City ha fatto sapere di volerlo cedere e questa situazione va a vantaggio del Barcellona, che potrebbe provare a strappare il giocatore a condizioni favorevoli per i propri interessi: un prestito annuale senza obbligo ma se fosse inserita questa clausola (i Citizens vogliono 30 milioni) potrebbe essere legata al raggiungimento di alcuni obiettivi come le presenze. In ogni caso la soluzione Cancelo per il Barcellona, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, non è immediata e quindi per il futuro del portoghese c'è da aspettare.