"Ho portato Dzeko. Caicedo, un po' Kanté e un po' Bellingham"

È l’agente record del mercato 2023. Con il trasferimento del 21enne centrocampista ecuadoriano Moisés Isaac Caicedo dal Brighton al Chelsea per 133 milioni di euro (116 in sterline, bonus di 17 milioni esclusi) ha stabilito il primato mondiale di quest’anno solare. Record assoluto anche per gli acquisti in Gran Bretagna: superati i 123 milioni pagati lo scorso gennaio sempre dai “Blues” al Benfica per il campione “iridato” argentino Enzo Jeremías Fernández (e al terzo posto l’anglo-irlandese Declan Rice, ennesimo centrocampista, che l’Arsenal ha prelevato a luglio dal West Ham per l’equivalente di 121 milioni di euro bonus inclusi).

Un colpo sensazionale per un giovane agente, non ancora così conosciuto a livello mediatico, che ha già concluso proprio nel corso di quest’anno un filotto rimarchevole di movimenti di mercato. Dal difensore sudcoreano Kim Min-jae passato dal Napoli al Bayern Monaco per 50 milioni (il calciatore asiatico più costoso di sempre) al 22enne attaccante senegalese (di nascita gambiana) Nico Jackson trasferitosi dal Villarreal al Chelsea per 37 milioni. Dall’iraniano Sardar Azmoun (la Roma lo ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 13 milioni), al tedesco-siriano Mahmoud Daud (dal Borussia Dortmund al Brighton per fine contratto). Senza scordare il potenziale fenomeno planetario del futuro: il 16enne mancino Kendry Páez, trequartista ecuadoriano dell’Independiente del Valle il quale, extra-comunitario, non potrà essere tesserato dal Chelsea (che l’ha pagato 20 milioni bruciando il Dortmund) prima dei 18 anni e quindi vestirà la maglia blu dal 1° luglio 2025.

Il procuratore in questione è il 43enne anglo-iraniano Ali Barat (si pronuncia con l’accento sulle vocali finali di nome e cognome) fondatore, proprietario e presidente dell’agenzia Epic Sports che ha sede a Funchal, capoluogo dell’isola portoghese di Madeira dov’è nato un certo Cristiano Ronaldo...