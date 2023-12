"Sancho, Casemiro e Varane sul mercato! Ten Hag punta su Maguire e McTominay"

Il calciomercato invernale è alle porte e dall'Inghilterra stanno arrivando notizie importanti riguardanti il Manchester United . La formazione allenata da Ten Hag ha trovato un successo importante contro il Chelsea nel turno infrasettimanale di Premier League, il terzo nelle ultime quattro gare di campionato, ma l'allenatore olandese ha già pensato a quale debba essere il futuro di alcuni dei suoi giocatori. Secondo quanto riportato da The Independent, infatti, l'olandese ha messo sul mercato Sancho , quest'ultimo finito anche nel mirino della Juventus, Varane e lo stesso Casemiro . Sono stati mesi di cambiamenti e lavoro per andare alla ricerca della quadratura in campo e di un modello di gioco più vicino alle sue idee tattiche. Un momento di turbolenza che è stato vissuto prima anche da Martial, Maguire e lo stesso McTominay, decisivo proprio contro i Blues.

Ten Hag e il futuro di Varane, Casemiro e Sancho

Nomi importanti sarebbero stati messi sul mercato da Ten Hag, almeno secondo quanto hanno riportato dall'Inghilterra. Casemiro, è arrivato dal Real Madrid per oltre 80 milioni, non è mai il centrocampista ideale per l'olandese ma lo stesso brasiliano a distanza di un paio d'anni è alla ricerca di nuove esperienze e stimoli, soprattutto dove possa trovare minutaggio. Anche Sancho e Varane sono stati messi in vendita dall'allenatore: il primo è finito nel mirino di Giuntoli e dei bianconeri, ma per vederlo in Italia c'è bisogno di un aiuto sullo stipendio. Discorso diverso per il difensore: è partito titolare nelle gerarchie salvo poi scivolare indietro fino a diventare una quarta scelta e dal The Sun hanno detto che il suo futuro possa essere in Arabia Saudita o in Italia.

In queste dinamiche interne, come spesso accade in ogni club, c'è chi scende e chi sale: nell'ultimo periodo hanno ritrovato spazio Maguire, ai margini in estate e ora è stato rimesso al centro della difesa, ed è stato premiato dalla Premier League come giocatore del mese di novembre. Oltre a lui anche McTominay, nelle ultime settimane determinante anche sotto il profilo dei gol: tre reti (doppietta al Chelsea e Galatasaray) nelle ultime tre uscite giocate dai Red Devils. Se per loro qualche mese fa la cessione sembrava potesse essere l'unica soluzione, ora per Ten Hag sno diventati insostituibili. L'olandese ha fissato le nuove gerarchie del suo Manchester United e nel mercato invernale potrebbero arrivare novità importanti.