"Alaba ko, il Real Madrid sul mercato: un italiano tra i possibili sostituti"

Il Real Madrid piomba sul mercato di gennaio. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore in agosto per Militao, che ne avrà ancora per 5 mesi, si è aggiunto un altro grave infortunio in casa Madrid: Alaba è dovuto uscire poco dopo la mezz'ora del match contro il Villareal e gli esami hanno poi confermato la lesione del crociato. Anche per il centrale austriaco la stagione è finita. È per questo che il club di Florentino Perez dovrà necessariamente fare un'operazione nella prossima sessione di mercato e l'obiettivo è naturalmente un centrale di difesa con dei parametri ben precisi: forte, giovane e a un prezzo accessibile.