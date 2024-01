Bonucci: "100 milioni e andavo via, la Juve disse no". L'idea per tornare

Nelle ultime settimane Leonardo Bonucci è finito più e più volte al centro di trattative di mercato per un suo possibile ritorno in Italia. In estate ha lasciato la Juventus con qualche dissapore per il trattamento ricevuto e il mancato rinnovo con il club e si è trasferito all'Union Berlino. In Bundesliga ha riscontrato qualche difficoltà, subito nell'inserimento e poi nei risultati con il club invischiato nella zona retrocessione, dopo la qualificazione alla Champions League della scorsa stagione.