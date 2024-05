Di Gregorio, un Uomo DiGre per la Juve? Quei sorrisi alle domande sul futuro

Non è passata affatto inosservata la presenza all’Arena Civica di Michele Di Gregorio . Il portierone del Monza si è concesso una domenica di relax (aveva giocato il giorno prima contro la Lazio), trascorrendola nei panni di semplice tifoso. L’Uomo DiGre , come è soprannominato l’estremo difensore del Monza, si è infatti recato nello stadio milanese per assistere alla gara di Serie D tra Alcione e Vado . Occhi puntati sui padroni di casa che hanno festeggiato la storica promozione in Lega Pro . Gli orange, infatti, sono diventati la terza squadra di Milano presente nel calcio professionistico. Incredibile ma vero. Milanese doc (è nato e cresciuto a Corsico), Di Gregorio è amico di alcuni calciatori dell’Alcione, oltre che del direttore generale Giacomo Gagliani .

La scalata di Di Gregorio

In particolare il portiere classe 1997 è molto legato al metronomo degli arancioni Antonio Palma, col quale ha giocato nel Renate. Era la stagione 2017/18: un’annata indimenticabile per Di Gre, alla prima esperienza tra i grandi dopo aver vinto lo Scudetto Primavera con l’Inter (con fascia da capitano al braccio…). In Brianza si fa subito notare, non a caso viene premiato al termine di quella annata come il miglior portiere della Serie C. Il primo passo verso la scalata che ha portato Michele a diventare ora uno dei numeri 1 più forti del calcio italiano. Tanto da aver attirato il forte interesse della Juventus.