Szczesny al Barcellona, fissate le visite mediche: "Un affare per 3 motivi"

Un epilogo decisamente inaspettato: dal ritiro al... Barcellona . Wojciech Szczesny , dopo aver lasciato la Juve ed essersi ritirato dal calcio giocato, ha ricevuto l'inattesa proposta blaugrana, a cui avrebbe ormai dato il suo assenso . Tutto praticamente fatto, tanto più che sarebbero anche già state fissate le visite mediche per il portiere polacco a cui farà seguito la firma sul contratto. L'estremo difensore classe 1990, secondo quanto rivelato da Sport, viaggerà direzione Barcellona domenica o al massimo lunedì. E proprio lunedì sarebbe il giorno designato per svolgere le visite mediche con il club catalano , fondamentali per ratificare l'accordo e ufficializzarlo come nuovo portiere blaugrana.

Szczesny, dall'addio Juve al Barça: le tappe

Szczesny, dopo la separazione con la Juve (che in estate ha deciso di puntare su Michele Di Gregorio tra i pali), per sua stessa ammissione non aveva ricevuto offerte sufficientemente allettanti dal punto di vista degli stimoli. E così aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato nonostante il suo rendimento sul terreno di gioco fosse ancora da top in Europa. Poi l'episodio che ha cambiato il corso degli eventi: l'infortunio di Mark Ter Stegen. Il portiere tedesco del Barça, durante il match vinto dalla squadra di Hansi Flick per 5-1 in casa del Villarreal, ha rimediato la rottura completa del tendine rotuleo, ponendo praticamente fine anzitempo alla sua stagione.

Un imprevisto che ha obbligato i catalani a tornare sul mercato degli svincolati: diversi i nomi attenzionati, ma quello di Szczesny ha evidentemente convinto. Incredibile quanto accaduto considerando che, il giorno antecedente all'infortunio di Ter Stegen, il polacco aveva fatto il giro di campo all'Allianz Stadium prima di Juve-Napoli per salutare il popolo bianconero ma, simbolicamente, anche il calcio. Evidentemente non era ancora tempo di appendere scarpini e guantoni al chiodo. Il portiere proverà dunque l'esperienza in Liga, ma non solo: visto quanto accaduto, il Barcellona potrà sostituire il tedesco con Szczesny anche nella lista Uefa. Il polacco, quindi, parteciperà anche alla Champions League. Ma sarà lui il titolare al Barça?