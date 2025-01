Cherki e Calvert-Lewin: l'Atalanta tenta il colpo! Fazzini vuole la Lazio ma il Napoli…

Smaltita la delusione per l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana, l’ Atalanta è ora pronta a voltare pagina e punta a ripartire di slancio in Serie A e Champions League. Per farlo Gasperini chiede almeno un paio di innesti alla sua dirigenza. Nella fattispecie un centrocampista e un attaccante. L’ultima idea per la mediana porta al talento del Lione Ryan Cherki . I francesi versano in una situazione societaria complicata e devono fare cassa, onde evitare di essere retrocessi a tavolino. Per questo la Dea si è lanciata all’assalto del gioiellino classe 2003 dopo che il Genoa ha detto no all’offerta di 18 milioni (bonus inclusi) per Frendrup. Per l’attacco, invece, la Dea ci prova con Calvert-Lewin , in scadenza a giugno con l’Everton. Intanto i nerazzurri hanno definito la cessione in prestito del difensore Godfrey all’Ipswich.

Telenovela Fazzini, Karlsson al Lecce

Continua la telenovela Fazzini: il centrocampista ieri ha saltato la gara di Venezia e ha ribadito alla dirigenza azzurra la sua preferenza per la Lazio, con la quale ha già un accordo per un contratto fino al 2029 da 1,2 milioni a stagione. L’Empoli, però, preferirebbe cederlo al Napoli che permetterebbe al club di Corsi di monetizzare subito rispetto al prestito oneroso (1 milione) di 18 mesi con obbligo di riscatto (11 milioni) nel 2026 proposto dalla società di Lotito. La sensazione è che alla fine la volontà del giocatore possa risultare determinante. La Lazio comunque tiene d’occhio Casadei (Chelsea) e Berisha (Lecce) come possibili Piani B, qualora non dovesse sbloccarsi l’affare Fazzini. In uscita Hysaj può andare al Lecce, che ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Karlsson dal Bologna. Fumata bianca per il passaggio di Caprile al Cagliari in prestito con diritto di riscatto (8 milioni) dal Napoli (avrà in cambio Scuffet), che ha dato il via libera alla Fiorentina per il trasferimento in maglia viola con la medesima formula di Folorunsho. La società di Commisso per la difesa resta in pressing su Pablo Marì (Monza): pronto un biennale per lo spagnolo, che spinge per tornare alle dipendenze di Palladino. Futuro in bilico a Firenze, invece, per Ikonè e Kouamè; mentre per Parisi i toscani hanno detto al Como, che ha in pugno l’esterno offensivo Diao (Betis). L’Empoli riscatterà Vasquez dal Milan per un milione (i rossoneri avranno il 10% sulla futura vendita) ed Esposito dall’Inter per 5 milioni (ai nerazzurri il 20% sul guadagno relativo alla cifra investita). Il Parma prende il terzino sinistro Lovik dal Molde per 6 milioni e si avvicina Vogliacco del Genoa (prestito con diritto di riscatto).