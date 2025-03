Hancko, prove di Juve-Inter in Champions: Feyenoord ora, aspettando il Mondiale

Il paragone con Maldini

Insomma la parola riposo non esiste oggigiorno se riferita al roccioso difensore, in panchina in stagione per scelta tecnica solo una volta, nella coppa nazionale, contro gli Rijnsburgse Boys. Idolo in Patria, dove addirittura lo avevano accostato da giovanissimo a Paolo Maldini, forma con Skriniar in nazionale una coppia affidabile, spigolosa e davvero dura da superare. Hancko fa valere il fisico possente anche nell’abilità aerea, ma vanta anche una tecnica invidiabile per uno della sua stazza. Insomma David oggi è esattamente quel giocatore «capace di districarsi in un difesa a tre o a quattro, abile come centrale, ma anche come terzino» descritto da Pantaleo Corvino quando lo aveva ingaggiato per soli due milioni per la Viola.