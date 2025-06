Calciomercato Juve, Dodo e Nuno Tavares le idee per Tudor

Dodo, più qualità e un rinnovo in stallo

Tra soluzioni di ruolo - come Cambiaso e in parte anche Nico Gonzalez e Weah - e trovate alternative funzionali grazie alla versatilità di alcuni elementi - come McKennie e in parte Alberto Costa che è un terzino da difesa a 4 - la Juventus si è arrangiata in qualche modo, anche perché il mercato estivo del 2024 era strutturato sul 4-2-3-1 di Thiago Motta poi abortito con l’arrivo di Tudor sulla panchina bianconera il 23 marzo. Ma è chiaro che sulle fasce servirà un cambio di marcia: non una rivoluzione, ma qualche aggiustamento di qualità. Un nome che piaceva alla vecchia gestione e che è attenzionato anche dai nuovi dirigenti è quello di Dodo, uno dei migliori “quinti” del campionato italiano. La situazione con la Fiorentina a livello contrattuale è ancora da definire: il brasiliano è sotto contratto fino al 2027, però il rinnovo che dovrebbe portare la scadenza dell’accordo al 2030 è ancora in stallo. La Fiorentina spinge, il giocatore è in attesa e in questa situazione ancora in bilico sono tanti i club che puntano a inserirsi.