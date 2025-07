Difesa Juve, da Hancko a Laporte: la lista di Comolli e l’urgenza di Tudor. Rugani e Kelly...

TORINO - Se fare mercato fosse simile al gioco del “calciatore perfetto”, probabilmente Igor Tudor non avrebbe dubbi: per la difesa, prenderebbe l’anticipo di Hancko. Poi l’impostazione di Hancko, quindi le letture di Hancko, e soprattutto il mancino di Hancko. E sì che è un nome di ritorno, ma stavolta l’occasione può essere più ghiotta, almeno per due motivi. Il primo: le tempistiche sono più dilatate e non così stringenti come nel freddo gennaio della guida di Thiago Motta (la fretta poi ha partorito Kelly); il secondo: il centrale slovacco, 27 anni, è ancora in parola con il Feyenoord per trovare una soluzione alla sua ambizione da grande squadra. Perciò la Juve si guarda bene alle spalle, intanto per capire la concorrenza, poi per calibrare i passi che potrebbero portare a una trattativa serrata con gli olandesi. Richiesta: 30 milioni. Meno dei 35 di qualche mese fa, ma comunque una cifra importante per un giocatore ad oggi non prioritario per i bianconeri.