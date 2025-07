Cessioni Juve: Costa, doppia frenata! Weah in discesa e novità dal Genoa

C’è parecchio fermento intorno ai cosiddetti esuberi bianconeri. Diversi elementi, infatti, appaiono - seppur per motivi diversi - destinati a fare i bagagli nelle prossime settimane. Al tempo stesso però le loro uscite potrebbero dare nuova linfa al mercato in entrata della Vecchia Signora, che da queste vendite punta e spera di incamerare una cinquantina di milioni. Ma andiamo con ordine. Quello più vicino a fare i bagagli nelle prossime ore resta Timothy Weah . L’esterno americano, infatti, era già stato venduto a fine giugno al Nottingham Forest per 15 milioni. La stessa cifra che ora la Juve vuole incassare dall’ Olympique Marsiglia , che da giorni ha raggiunto un’intesa di massima con l’ex Lille per un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Cosa manca per chiudere? La risposta al quesito è abbastanza semplice: i dirigenti bianconeri attendono che adesso l’OM garantisca l’obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici e sicure. Lavori in corso per trovare una quadra definitiva, ma la strada verso la chiusura dell’accordo rimane in discesa.

Mbangula verso la Bundesliga, Facundo Gonzalez al Genoa

Una cessione tira l’altra: potrebbe finire in Germania l’altro elemento che qualche settimana fa aveva rifiutato il Nottingham Forest, ovvero Samuel Mbangula. L’ala belga gradisce il trasferimento in Bundesliga, da dove si sono fatte avanti Wolfsburg, Stoccarda e Werder Brema. Quest’ultima è la formazione ad aver trovato l’intesa di massima con il classe 2004 per un contratto quinquennale. Ora la Juve si aspetta una proposta ufficiale da 10-12 milioni per dare il via libera alla cessione. Dieci milioni era pronto ad investirli anche il Wolfsburg, ma al momento la società facente capo alla Volkswagen non ha il sì del numero 51 bianconero. Apertura alla destinazione data, invece, da Facundo Gonzalez verso il Genoa, che ancora una volta porrebbe pescare in casa Juve il rinforzo difensivo dopo gli affari Dragusin e De Winter delle scorse estati. Si lavora a un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva tra i 6-7 milioni, con la Juve che potrebbe avere pure una piccola percentuale sulla futura vendita. Previsti dialoghi diretti nei prossimi giorni.

Alberto Costa-Sporting Lisbona: fumata grigia

Avanti tutta, a differenza di quanto sta accadendo sul fronte Alberto Costa-Sporting, dove si registra una doppia fumata grigia. La prima relativa al mancato accordo tra Juve e club lusitano sulle cifre dell’operazione. Alla Continassa, infatti, chiedono 18-20 milioni per cedere il terzino destro; mentre lo Sporting ne ha offerti solamente 15 (bonus compresi). Oltretutto lo stesso calciatore classe 2003 non sembrerebbe, almeno per il momento, particolarmente entusiasta della possibilità di tornare in patria. Costa, infatti, dopo il buon Mondiale per Club disputato spera di restare in bianconero e di giocarsi le proprie chance alla corte di Tudor. Motivo per cui non ha aperto finora all’addio alla Vecchia Signora. Tanto da aver programmato per mercoledì 23 il suo ritorno in Italia dalle vacanze. Giusto in tempo per iniziare la preparazione pre-campionato con la Juventus...

