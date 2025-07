Savona, ora irrompe il Newcastle: la Juventus ascolta

Nicolò Savona fa gola in Premier League. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il profilo del difensore in forza alla Juventus, già interessato dall'indiscrezione sull'interesse del Manchester City , risulterebbe ora nel casting del Newcastle di Eddie Howe - qualificatosi alla prossima Champions grazie al quinto posto raggiunto in classifica - che dopo avere puntato sull'atalantino Giorgio Scalvini come rinforzo per il reparto centrale, avrebbe messo gli occhi anche sull'esterno bianconero - alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato nel corso del match contro il Citizens al Mondiale per Club.

Ma non è finita qui. Il giocatore classe 2003, sarebbe nel mirino anche del Wolverhampton e del Bournemouth di Tiago Pinto. Insomma, rumor che proiettano Savona verso la scena internazionale del mercato, quando il laterale destro sembrava invece destinato verso mete meno altisonanti ma funzionali a trovare la continuità necessaria alla crescita, come ad esempio un possibile prestito in Serie B. E invece, all'interesse della Premier si somma ora un possibile effetto domino che toccherebbe proprio il numero 37 juventino. Vedi la possibile partenza di Jeremie Frimpong verso Liverpool o Manchester United, che lascerebbe scoperta la corsia del Bayer Leverkusen.

Savona: numeri e valore

Legato alla Juve fino al 30 giugno 2029, Savona ha esordito in prima squadra in occasione della prima giornata dello scorso campionato contro il Como. All'appuntamento successivo, segna il suo primo gol in Serie A nel match contro il Verona. Il 2 ottobre invece, il debutto da titolare in Champions. Un avvio di stagione importante che ha messo a nudo la volontà di Thiago Motta di concedere spazio e occasioni all'esterno, che ha chiuso la stagione con un bilancio complessivo di 40 presenze, 2 reti e 1 assist. La volontà dei bianconeri sembra essere quella di non privarsi del giocatore, ma un'offerta fuorimercato potrebbe cambiare lo scenario generando una pesantissima e golosissima plusvalenza.

