Hojlund-Milan, dall'Inghilterra c'è apertura: scelta Amorim e nodo Vlahovic

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il proprio reparto offensivo e, nelle ultime ore, la pista che porta a Rasmus Hojlund sembra essere tornata calda. Dopo settimane di incertezza e segnali contrastanti, arriva dall’Inghilterra un aggiornamento che potrebbe dare una svolta decisiva alla trattativa. Il centravanti danese, in forza al Manchester United , sarebbe infatti più aperto all’idea di un trasferimento in rossonero. Un cambio di atteggiamento che potrebbe essere determinante per il buon esito della trattativa. Il club rossonero, dal canto suo, ha già individuato in Hojlund il profilo ideale per rafforzare l’attacco in vista della nuova stagione. Resta però da definire la formula dell’operazione e trovare un’intesa economica soddisfacente per entrambe le parti. Il possibile arrivo del danese potrebbe inoltre chiudere definitivamente la porta a un altro obiettivo seguito dal Milan nelle ultime settimane: Dusan Vlahovic .

Cambia il futuro di Hojlund : segnali chiari dallo United

Fino a pochi giorni fa, Rasmus Hojlund sembrava intenzionato a rimanere al Manchester United nonostante l’arrivo di Benjamin Šeško dal Lipsia, ma qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il danese ha aperto alla possibilità di lasciare i Red Devils e valutare seriamente la destinazione Milan. La svolta sarebbe arrivata dopo l’ultima amichevole pre-campionato contro la Fiorentina, in cui Hojlund è rimasto in panchina per l’intera durata del match. Una scelta tecnica di Ruben Amorim che ha preferito Mason Mount come falso nove, segnale che il minutaggio del danese potrebbe ridursi notevolmente nel corso della stagione. Questo scenario avrebbe portato il giocatore a riconsiderare le proprie prospettive e a prendere in considerazione nuove opportunità, tra cui quella offerta dal Milan.

Il Milan punta forte sul danese: si lavora sulla formula

Il club rossonero ha fatto di Hojlund il primo obiettivo per l’attacco e si sta muovendo con decisione per trovare un accordo con lo United. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di sterline, equivalenti a circa 35 milioni di euro. Il Milan, però, punta a una formula più sostenibile, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da parte sua, Hojlund preferirebbe una cessione a titolo definitivo, per evitare soluzioni temporanee che potrebbero creare ulteriore incertezza. Nonostante la distanza sulle cifre e sulla formula, i contatti tra le due società proseguono e c’è ottimismo sulla possibilità di trovare una quadra. Il gradimento del giocatore per la destinazione rossonera rappresenta un elemento chiave per la buona riuscita dell’operazione. Ma c'è anche la situazione legata a Vlahovic...