Inter-Milan, è già derby... di mercato. Per la porta si fiuta l'affare Meslier

Domenica si sfideranno per un derby dal valore non banale. Poi incroceranno i guantoni almeno un’altra volta a marzo in campionato, sempre che il destino non opponga Inter e Milan anche nelle eventuali finali di Supercoppa italiana a dicembre e Coppa Italia a maggio. Yann Sommer e Mike Maignan sono titolari in... scadenza. I loro contratti dicono 30 giugno 2026 e - ad oggi - non sembrano esserci grandi margini per prolungarli. Sommer per sopraggiunti limiti di età - compirà 37 anni il 7 dicembre - e un rendimento non sempre al top. Maignan è invece tornato ai livelli che in passato lo avevano issato ai vertici delle classifiche di rendimento in Italia e non solo, ma il mancato rinnovo nella scorsa primavera ha lasciato una frattura fra le parti che per ora non è stata ancora rimarginata e chissà se mai lo sarà. Potrebbero incidere l’esito della stagione e il rapporto con i due tecnici, in particolare Allegri che potrebbe avere un ruolo chiave nell’eventuale rinnovo di Maignan che rimane nel mirino di top club europei come Chelsea e Bayern Monaco.

Intrigano Caprile e Atubolu

L’Inter aveva invece un progetto legato a Josep Martinez, lo spagnolo acquistato nell’estate 2024 per poco più di 14 milioni dal Genoa, ovvero un graduale affiancamento a Sommer per misurarne il reale valore e capire se poter puntare su di lui come titolare del futuro, ma l’incidente che l’ha visto coinvolto il 28 ottobre, con la morte di un 81enne, ha chiaramente cambiato tutti gli scenari, con Martinez rientrato in gruppo, ma bisognoso di tempo per elaborare psicologicamente quanto successo. Di certo, le due dirigenze non possono rimanere in posizione di attesa e sono diversi i nomi emersi negli ultimi mesi, con gerarchie che di volta in volta sono cambiate. Per esempio è stato seguito molto dal Milan - ma pure dall'Inter - il giapponese Suzuki del Parma, ora fermo per infortunio, ma comunque non sempre perfetto e quindi un'incognita a grandi livelli. Per questo in Serie A il preferito - per qualità e costi - di entrambe rimane Elia Caprile, fresco di convocazione in Nazionale. Il Cagliari l'estate scorsa lo ha riscatto dal Napoli per 8 milioni e oggi lo valuta tre volte tanto. Intriga tanto Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo.

L'affare Meslier

Grande fisico, eccellente nei calci di rigori, il suo contratto al momento è in scadenza nel 2027 e ha una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni. L'occasione potrebbe essere quindi ghiotta. Ma sotto l'aspetto economico potrebbe essere un affare la new entry delle ultime settimane sui taccuini nerazzurri e rossoneri, ovvero Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026. Arrivato a 19 anni nel 2019 dal Lorient, è rapidamente diventato titolare e ha difeso i pali del Leeds fino alla stagione scorsa. Poi, col contratto in scadenza e senza rinnovo, il club lo ha accantonato e oggi ruotano con risultati alterni il brasiliano Lucas Perry e il veterano Darlow. Il Leeds vorrebbe venderlo già a gennaio, tempistica che non combacia con le esigenze di Inter e Milan, ma i due club sono informati. Anche perché il suo agente, Pini Zahavi, in estate ha chiuso affari sia con Ausilio (Diouf) che Tare (Nkunku; mentre sono più recenti i contatti per capire la situazione di Lewandowski) e il suo nome è già finito sul tavolo dei ds milanesi.