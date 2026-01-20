Inter in lacrime, ma anche Ronaldo: En-Nesyri, chi è e perché l'assist per l'affare Juve è servito

La Juve è pronta a rinforzare il proprio attacco. Bianconeri decisi a chiudere per un colpo nel reparto avanzato in questa sessione di campagna acquiati: se è vero che la trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta procede in maniera positiva, è anche vero che nel calciomercato è sempre meglio cautelarsi. E così la dirigenza sta lavorando parallelamente anche ad una pista alternativa: quella che porta a Youssef En-Nesyri, classe 1997 in forza al Fenerbahce. Scopriamo meglio la sua storia, le sue caratteristiche tecniche e fisiche, ma anche a che punto è la trattativa.