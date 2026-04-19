Juve, nel mirino c’è il gioiello che ha stregato mezza Europa: ha lo stesso agente di Boga e Thuram

Ci sono anche gli occhi della Juve su uno dei migliori difensori centrali della Ligue 1. Parliamo dell’emergente Samson Baidoo che sta esplodendo nelle fila del Lens a suon di prestazioni brillanti. Grandi prove negli ultimi mesi che non sono passate affatto inosservate. Tanto che molti addetti ai lavori francesi hanno scomodato paragoni pesanti e di assoluto rilievo con gente del calibro di Raphael Varane (anche lui sbocciato in giallorosso) e Kalidou Koulibaly. La stazza e il fisico in fondo non gli mancano per provare a reggere l’urto di certi accostamenti. Poi toccherà al rettangolo verde tradurli in realtà. Un passo alla volta. Anche perché il gioiellino austriaco ha solamente 21 anni e può ancora crescere tanto. Non a caso ha stregato già gli scout di mezza Europa. Dal Dortmund all’Inter passando per l’Aston Villa: in tanti si sono già mossi per studiarlo e visionarlo da vicino. Dal vivo l’ha monitorato ricavandone relazioni positive anche la Juve, che tra l’altro può vantare un canale eccellente con l’agenzia Sport Cover. In particolare col deus ex machina Meissa N’Diaye, uno degli agenti rampanti e più influenti a livello internazionale. Con lui la Juventus che si siederà molto presto per definire gli ultimi dettagli relativi al riscatto da esercitare per rendere Jeremie Boga un calciatore bianconero ancora a lungo. Dalle parti della Continassa, infatti, sono rimasti tutti entusiasti dall’impatto e dal rendimento avuto dall’esterno offensivo ex Sassuolo, che alla Juve sembra aver trovato l’ambiente ideale per sprigionare tutto il suo talento.