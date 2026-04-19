Juve, nel mirino c’è il gioiello che ha stregato mezza Europa: ha lo stesso agente di Boga e Thuram

Ci sono anche gli occhi della Juve su uno dei migliori difensori centrali della Ligue 1. Parliamo dell’emergente Samson Baidoo che sta esplodendo nelle fila del Lens a suon di prestazioni brillanti. Grandi prove negli ultimi mesi che non sono passate affatto inosservate. Tanto che molti addetti ai lavori francesi hanno scomodato paragoni pesanti e di assoluto rilievo con gente del calibro di Raphael Varane (anche lui sbocciato in giallorosso) e Kalidou Koulibaly. La stazza e il fisico in fondo non gli mancano per provare a reggere l’urto di certi accostamenti. Poi toccherà al rettangolo verde tradurli in realtà. Un passo alla volta. Anche perché il gioiellino austriaco ha solamente 21 anni e può ancora crescere tanto. Non a caso ha stregato già gli scout di mezza Europa. Dal Dortmund all’Inter passando per l’Aston Villa: in tanti si sono già mossi per studiarlo e visionarlo da vicino. Dal vivo l’ha monitorato ricavandone relazioni positive anche la Juve, che tra l’altro può vantare un canale eccellente con l’agenzia Sport Cover. In particolare col deus ex machina Meissa N’Diaye, uno degli agenti rampanti e più influenti a livello internazionale. Con lui la Juventus che si siederà molto presto per definire gli ultimi dettagli relativi al riscatto da esercitare per rendere Jeremie Boga un calciatore bianconero ancora a lungo. Dalle parti della Continassa, infatti, sono rimasti tutti entusiasti dall’impatto e dal rendimento avuto dall’esterno offensivo ex Sassuolo, che alla Juve sembra aver trovato l’ambiente ideale per sprigionare tutto il suo talento.
Juve-N’Diaye: un affare tira l’altro
Lo sa bene pure Jerry, come è stato ribattezzato affettuosamente da capitan Locatelli. Non a caso il primo a spingere per la permanenza in maglia juventina. Coi prezzi che circolano oggi sul mercato il riscatto rappresenta, infatti, un vero affare: difficile trovare un elemento di qualità a soli 4,8 milioni di euro. Da sistemare solo gli ultimi dettagli contrattuali del numero 13: probabile un contratto triennale anche se non va esclusa un’intesa di natura quadriennale. Dettagli che non pongono assolutamente il benché minimo dubbio su quale sarà il futuro di Boga, rigenerato dalla cura Luciano Spalletti che è stato il primo caldeggiarne già un mese fa la riconferma. Un affare tira l’altro tra N’Diaye e la Signora: lavori in corso pure per il prolungamento (con relativo adeguamento di stipendio…) di Khephren Thuram. Senza fretta ma il file relativo alla questione rinnovo del centrocampista francese è già stato inserito nell’agenda del Ceo Damien Comolli. Una tematica da sviluppare a fine campionato dopo i primi contatti già partiti a inizio marzo.
Thuram e Boga: il futuro è bianconero
Approcci all’insegna della comune volontà di proseguire ancora insieme. Ecco perché nelle prossime settimane è previsto un summit per avviare le negoziazioni e cercare di allungare il legame fino al 2030. Un rinnovo che sarebbe accompagnato pure da un aumento degli emolumenti, che passerebbero dagli attuali 2,4 a 4 milioni a stagione. Il giusto premio per la crescita avuta nelle fila bianconere dal centrocampista transalpino, diventato un intoccabile dell’undici titolare juventino in questo biennio. Al tempo stesso il rinnovo servirebbe ad allontanare le sirene provenienti dalla Premier, dove alcuni club (Manchester United, Liverpool e Aston Villa) lo apprezzano e lo tengono d’occhio. Sia per Thuram sia per Boga, però, il futuro appare chiaro e a tinte bianconere. E chissà che insieme a loro la colonia dell’agente N’Diaye non possa estendersi pure a Baidoo. La Juve è vigile.
Ci sono anche gli occhi della Juve su uno dei migliori difensori centrali della Ligue 1. Parliamo dell’emergente Samson Baidoo che sta esplodendo nelle fila del Lens a suon di prestazioni brillanti. Grandi prove negli ultimi mesi che non sono passate affatto inosservate. Tanto che molti addetti ai lavori francesi hanno scomodato paragoni pesanti e di assoluto rilievo con gente del calibro di Raphael Varane (anche lui sbocciato in giallorosso) e Kalidou Koulibaly. La stazza e il fisico in fondo non gli mancano per provare a reggere l’urto di certi accostamenti. Poi toccherà al rettangolo verde tradurli in realtà. Un passo alla volta. Anche perché il gioiellino austriaco ha solamente 21 anni e può ancora crescere tanto. Non a caso ha stregato già gli scout di mezza Europa. Dal Dortmund all’Inter passando per l’Aston Villa: in tanti si sono già mossi per studiarlo e visionarlo da vicino. Dal vivo l’ha monitorato ricavandone relazioni positive anche la Juve, che tra l’altro può vantare un canale eccellente con l’agenzia Sport Cover. In particolare col deus ex machina Meissa N’Diaye, uno degli agenti rampanti e più influenti a livello internazionale. Con lui la Juventus che si siederà molto presto per definire gli ultimi dettagli relativi al riscatto da esercitare per rendere Jeremie Boga un calciatore bianconero ancora a lungo. Dalle parti della Continassa, infatti, sono rimasti tutti entusiasti dall’impatto e dal rendimento avuto dall’esterno offensivo ex Sassuolo, che alla Juve sembra aver trovato l’ambiente ideale per sprigionare tutto il suo talento.
Juve-N’Diaye: un affare tira l’altro
Lo sa bene pure Jerry, come è stato ribattezzato affettuosamente da capitan Locatelli. Non a caso il primo a spingere per la permanenza in maglia juventina. Coi prezzi che circolano oggi sul mercato il riscatto rappresenta, infatti, un vero affare: difficile trovare un elemento di qualità a soli 4,8 milioni di euro. Da sistemare solo gli ultimi dettagli contrattuali del numero 13: probabile un contratto triennale anche se non va esclusa un’intesa di natura quadriennale. Dettagli che non pongono assolutamente il benché minimo dubbio su quale sarà il futuro di Boga, rigenerato dalla cura Luciano Spalletti che è stato il primo caldeggiarne già un mese fa la riconferma. Un affare tira l’altro tra N’Diaye e la Signora: lavori in corso pure per il prolungamento (con relativo adeguamento di stipendio…) di Khephren Thuram. Senza fretta ma il file relativo alla questione rinnovo del centrocampista francese è già stato inserito nell’agenda del Ceo Damien Comolli. Una tematica da sviluppare a fine campionato dopo i primi contatti già partiti a inizio marzo.