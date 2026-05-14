La provocazione Inter, il piano C di Spalletti e Diaz: tutto il mercato Juve dipende da una scelta

Per quanto delicata, la storia non è cambiata. C’è il piano A per la trequarti ed è Bernardo Silva; c’è il piano B per lo stesso ruolo, e il volto è quello di Brahim Diaz. Poi? Poi ci sarebbero e ci saranno le occasioni. Una di queste è Davide Frattesi: 26 anni, centrocampista offensivo, oggi all’Inter e domani no, non più. O almeno queste sono le intenzioni del calciatore, perché l’ex Roma e Sassuolo l’ha chiesto in maniera piuttosto chiara a chi lo gestisce. Urge trovare una soluzione: vuole giocare, vuole decidere, vuole essere centrale in un progetto. Provando a non abbassare il livello di calcio, se possibile. La Juventus, naturalmente, sarebbe l’ideale, e infatti ci ha pensato, esattamente come aveva fatto qualche mese fa e soprattutto lo scorso agosto. Certo, allora Tudor gli avrebbe cucito un vestito su misura, mentre Spalletti - pur avendolo frequentato in Nazionale - nel ruolo di incursore cerca più qualità.