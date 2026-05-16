"È tempo di andare avanti", Lewandowski saluta il Barcellona e pensa al futuro: il punto

Dopo più di 190 partite giocate, 119 gol e 24 assist , Robert Lewandowski si prepara a dire addio al Barcellona . Il suo contratto scadrà a giugno e, come si sospettava, non verrà rinnovato. Il club blaugrana, infatti, ha ringraziato l'attaccante polacco per quanto fatto con la maglia del Barça: " È arrivato come una stella. Se ne va come una leggenda . Grazie, Robert Lewandowski, per ogni gol, ogni battaglia e ogni momento magico vissuto vestendo questi colori. Culer per sempre".

Lewandowski saluta il Barcellona: "È tempo di andare avanti"

Lo stesso Lewa sui social ha voluto salutare società e tifosi con un toccante messaggio: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è tempo di andare avanti. Lascio con la sensazione che la missione sia compiuta. Quattro stagioni, tre campionati. Non dimenticherò mai l'amore che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto sulla terra".

"Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il cammino durante questi bellissimi quattro anni. Un ringraziamento speciale al presidente Laporta per avermi dato la possibilità di vivere il capitolo più incredibile della mia carriera. Il Barça è tornato dove merita di stare. Visca el Barça. Visca Catalunya", ha concluso.