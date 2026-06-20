Il Real vende Nico Paz! Fissato il prezzo, l’Inter studia il colpo: serve extrabudget di Oaktree e...

MILANO - Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz, ma per venderlo. Valutazione? Sessanta milioni. Il cambio di rotta della Casa Blanca ha spiazzato il Como (convinto di riuscire a trattenerlo alla base dopo l’approdo in Champions League) e pure l’Inter che aveva mollato la presa sull’argentino dirottando il budget su altri obiettivi. Resta però immutata l’idea di trovarsi di fronte a un crac per il campionato italiano - lo ha dimostrato in riva al Lario, segnando 12 gol nell’ultima Serie A - che, in prospettiva, può diventare un big del calcio mondiale. Un buon motivo per pensare di rivedere i piani, alla luce di un portone che si è aperto con vista su Madrid anche perché il Como non pare intenzionato a soddisfare le richieste arrivate dalla controparte (acquisto di Nico Paz per 60 milioni con “recompra” posta a 80: operazione che creerebbe problemi in ottica fair play Uefa ai lariani). All’Inter invece le valutazioni sono in corso anche se il fatto che l’apertura del Real su Nico Paz sia arrivata proprio nei giorni in cui Marotta, Ausilio e Baccin lavorano alla maxi-operazione con l’Atalanta per Palestra (la terza più cara nella storia del club, dopo gli acquisti di Lukaku e Barella centrati da Suning), non agevola certo i discorsi con la proprietà. Perché - al netto delle cessioni - per rendere possibile l’operazione sarebbe necessario un extrabudget da parte di Oaktree.
Il super colpo
Ipotesi possibile se si riavvolge il nastro a quanto accaduto un’estate fa: Il fondo californiano aveva pensato a un colpo anche mediatico per l’Inter che aiutasse a fare da volano al marketing e rendesse ancora più riconoscibile il brand nerazzurro. Si era pensato a Nico Williams, talento forte e giovane proprio come Nico Paz: poi non se n’è fatto nulla, ma il precedente aiuta a pensare come la tentazione del “super colpo” sia viva anche in seno alla proprietà. Detto questo, l’impalcatura di un’operazione così importante dovrebbe comunque essere sostenuta - oltre che dallo sforzo di Oaktree - pure da una serie di cessioni. Il Real Madrid potrebbe sfruttare l’assist per affondare i denti su Alessandro Bastoni, giocatore posto, insieme a Nico Schlotterbeck e Ruben Dias, nella lista ristretta di rinforzi chiesti da José Mourinho a Florentino Perez per completare la difesa. Questo però comporterebbe un problema: l’Inter dovrebbe trovare un altro titolare in difesa con costi comunque importanti. Lo stesso discorso varrebbe per Bisseck se il tedesco fosse venduto al Bayern Monaco: anche in questo caso, pur con l’arrivo di Oumar Solet, dietro servirebbe un altro big, il tutto senza considerare il fatto che Chivu dovrebbe “tarare” nuovamente i meccanismi di un reparto ben oliato.
Jones il piano B. Stankovic ai saluti. Frattesi...
La strada alternativa porta a un cambio di strategia su Curtis Jones, unito a una massiccia campagna di cessioni. Il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, in tal senso, può essere un assist importante da sfruttare: l’idea potrebbe essere quella di fare di Nico Paz una mezzala offensiva (l’esempio è il Luis Alberto della Lazio inzaghiana) il che permetterebbe all’Inter di non acquistare Jones, tenendosi per l’argentino i 20 milioni offerti al Liverpool. A questi andrebbero aggiunti i soldi della cessione di Alexandar Stankovic: dopo la grande stagione a Bruges non sarebbe da fantacalcio riuscire a ottenere 40 milioni dal suo cartellino. Sarebbe una perdita importante, ma comunque bilanciata dall’arrivo di un giocatore che avrebbe un impatto a 360° sul mondo Inter. A completare il quadro le dismissioni già previste che vanno da Frattesi, fino a Luis Henrique passando per Pavard. E occhio pure a Carlos Augusto che ha molto mercato e potrebbe essere (pur a malincuore) sacrificato.
MILANO - Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz, ma per venderlo. Valutazione? Sessanta milioni. Il cambio di rotta della Casa Blanca ha spiazzato il Como (convinto di riuscire a trattenerlo alla base dopo l’approdo in Champions League) e pure l’Inter che aveva mollato la presa sull’argentino dirottando il budget su altri obiettivi. Resta però immutata l’idea di trovarsi di fronte a un crac per il campionato italiano - lo ha dimostrato in riva al Lario, segnando 12 gol nell’ultima Serie A - che, in prospettiva, può diventare un big del calcio mondiale. Un buon motivo per pensare di rivedere i piani, alla luce di un portone che si è aperto con vista su Madrid anche perché il Como non pare intenzionato a soddisfare le richieste arrivate dalla controparte (acquisto di Nico Paz per 60 milioni con “recompra” posta a 80: operazione che creerebbe problemi in ottica fair play Uefa ai lariani). All’Inter invece le valutazioni sono in corso anche se il fatto che l’apertura del Real su Nico Paz sia arrivata proprio nei giorni in cui Marotta, Ausilio e Baccin lavorano alla maxi-operazione con l’Atalanta per Palestra (la terza più cara nella storia del club, dopo gli acquisti di Lukaku e Barella centrati da Suning), non agevola certo i discorsi con la proprietà. Perché - al netto delle cessioni - per rendere possibile l’operazione sarebbe necessario un extrabudget da parte di Oaktree.