"Bastoni, anche il Real Madrid fa sul serio": l'ultima indiscrezione dalla Spagna

L'asse tra Inter e Real Madrid potrebbe tornare a scaldarsi nel corso del mercato estivo. Tra i nomi che attirano l'attenzione della dirigenza spagnola figura quello di Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra e protagonista di una stagione con due trofei vinti. Da Madrid arrivano segnali di un interesse concreto nei confronti del difensore. Al momento non esistono negoziati ufficiali, ma i contatti tra i due club potrebbero favorire sviluppi nelle prossime settimane.
Real Madrid sulle tracce di Bastoni
Il Real Madrid starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Bastoni in vista della prossima stagione. Il difensore dell'Inter è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze dei blancos. Le sue qualità tecniche, unite alla capacità di guidare il reparto arretrato, avrebbero conquistato anche José Mourinho, pronto a iniziare una nuova esperienza sulla panchina madrilena.
Nei mesi scorsi anche il Barcellona aveva effettuato alcune valutazioni sul giocatore, salvo poi frenare di fronte alle richieste economiche dei nerazzurri. Il club milanese continua infatti a considerarlo un elemento fondamentale del progetto tecnico, concetto confermato anche dalle parole del suo agente. Per questo motivo, una sua eventuale partenza verrebbe presa in considerazione soltanto davanti a una proposta estremamente importante. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di euro.
Dumfries e l'amichevole delle Leggende: rapporti sempre più stretti
I rapporti tra Inter e Real Madrid restano particolarmente solidi e il dialogo tra le due società è costante. Un fattore che potrebbe agevolare eventuali operazioni di mercato nei prossimi mesi. In questo contesto si inserisce anche la situazione legata a Dumfries. L'esterno olandese si trasferirà a Madrid attraverso il pagamento della clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro, esercitabile nel corso del mese di luglio. Oltre agli aspetti di mercato, i dirigenti dei due club hanno avuto modo di incontrarsi recentemente in occasione della Corazón Classic Match disputata al Santiago Bernabéu. L'evento benefico ha visto protagoniste le vecchie glorie delle due squadre. A margine della manifestazione non sono mancati momenti di confronto tra Florentino Pérez e Beppe Marotta. Un'occasione utile per consolidare i rapporti istituzionali.
Bastoni resta centrale nel progetto nerazzurro
Nonostante le voci provenienti dalla Spagna, l'Inter non sembra intenzionata a privarsi facilmente di Bastoni. Il difensore è legato al club da un contratto valido fino al 2028 e rappresenta uno dei punti di riferimento dello spogliatoio. La società considera il giocatore una colonna del presente e del futuro della squadra. Proprio per questo motivo, qualsiasi trattativa dovrebbe partire da basi economiche molto elevate. Tuttavia, un'offerta in linea con le aspettative del club potrebbe aprire a una riflessione. Dal punto di vista del calciatore, la prospettiva di confrontarsi con una realtà prestigiosa come il Real Madrid potrebbe risultare anche stimolante. L'idea di misurarsi in un campionato diverso e in un contesto internazionale di altissimo livello rappresenterebbe un'opportunità affascinante. Per ora, però, tutto resta nel campo delle ipotesi e delle valutazioni preliminari.
La polemica con Kalulu in Inter-Juve
Nel corso della stagione Bastoni si è trovato anche al centro di alcune polemiche. Le discussioni sono nate in seguito agli episodi che hanno coinvolto Kalulu durante la sfida tra Juventus e Inter, una gara che ha generato numerosi dibattiti mediatici. In tanti hanno criticato il centrale nerazzurro per aver simulato il contatto e, subito dopo, aver esultato al cartellino rosso estratto dall'arbitro verso l'avversario. Le polemiche hanno accompagnato il giocatore per diverso tempo che si è trovato, anche per questo, al centro di voci di mercato con le indiscrezioni lanciate da As su un possibile futuro in Spagna, sponda Real Madrid.
L'asse tra Inter e Real Madrid potrebbe tornare a scaldarsi nel corso del mercato estivo. Tra i nomi che attirano l'attenzione della dirigenza spagnola figura quello di Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra e protagonista di una stagione con due trofei vinti. Da Madrid arrivano segnali di un interesse concreto nei confronti del difensore. Al momento non esistono negoziati ufficiali, ma i contatti tra i due club potrebbero favorire sviluppi nelle prossime settimane.
Real Madrid sulle tracce di Bastoni
Il Real Madrid starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Bastoni in vista della prossima stagione. Il difensore dell'Inter è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze dei blancos. Le sue qualità tecniche, unite alla capacità di guidare il reparto arretrato, avrebbero conquistato anche José Mourinho, pronto a iniziare una nuova esperienza sulla panchina madrilena.
Nei mesi scorsi anche il Barcellona aveva effettuato alcune valutazioni sul giocatore, salvo poi frenare di fronte alle richieste economiche dei nerazzurri. Il club milanese continua infatti a considerarlo un elemento fondamentale del progetto tecnico, concetto confermato anche dalle parole del suo agente. Per questo motivo, una sua eventuale partenza verrebbe presa in considerazione soltanto davanti a una proposta estremamente importante. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di euro.