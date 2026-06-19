"Bastoni, anche il Real Madrid fa sul serio": l'ultima indiscrezione dalla Spagna

La polemica con Kalulu in Inter-Juve

Nel corso della stagione Bastoni si è trovato anche al centro di alcune polemiche. Le discussioni sono nate in seguito agli episodi che hanno coinvolto Kalulu durante la sfida tra Juventus e Inter, una gara che ha generato numerosi dibattiti mediatici. In tanti hanno criticato il centrale nerazzurro per aver simulato il contatto e, subito dopo, aver esultato al cartellino rosso estratto dall'arbitro verso l'avversario. Le polemiche hanno accompagnato il giocatore per diverso tempo che si è trovato, anche per questo, al centro di voci di mercato con le indiscrezioni lanciate da As su un possibile futuro in Spagna, sponda Real Madrid.