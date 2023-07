Perché l'Inter ha preso Cuadrado (ma perché non ha riscattato Bellanova?)

I tifosi dell' Inter contestano rumorosamente l'operazione Cuadrado , così come i sostenitori juventini storcono il naso di fronte a Lukaku bianconero . Corto circuiti del mercato. Rilevato come, ancora una volta, ci siano società che tengano scarsamente in considerazione l'opinione di chi paga il biglietto, sotto l'aspetto squisitamente tecnico e strategico s'impongono alcune considerazioni. 1) Cuadrado ha 35 anni, tanti quanti il 9 settembre ne compirà D'Ambrosio, nove anni e mezzo da interista, 284 presenze e 21 gol, un attaccamento alla maglia bagnato dalle lacrime con le quali ha salutato i tifosi della Curva Nord. 2) D'Ambrosio meritava un altro anno in nerazzurro. 3) L'Inter non ha riscattato Raoul Bellanova , 23 anni, che è stato acquistato dal Torino .

Bellanova, l'affare l'ha fatto il Toro

Una volta tanto, Cairo ha piazzato un colpo all'altezza delle aspettative dei suoi tifosi, troppo spesso disattese nei 18 anni di gestione che si compiranno ufficialmente il 2 settembre. Lo conferma il caloroso benvenuto porto sul sito ufficiale granata al nazionale Under 21 ("Nel 2022 la chiamata dell'Inter: per Bellanova 22 partite totali con i nerazzurri, impreziosite dalle vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa, nonché dal secondo posto in Champions League, vivendo pure l’emozione di giocare in finale contro il Manchester City. Per Bellanova, da sempre convocato nelle selezioni giovanili della Nazionale a partire dall'Under 15, anche 20 presenze in Under 21, comprese le ultime che lo hanno visto protagonista agli Europei in Romania e Georgia"). Bellanova è stato ceduto a titolo definitivo per 8 milioni di euro. 4) Il rendimento di Bellanova ha registrato una costante progressione: l'affare l'ha fatto il Toro. Ne riparliamo a fine stagione.