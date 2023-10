Colpani, l'Inter ci pensa e piazza lo scatto

L’ Inter pensa a un nuovo colpo italiano, l’Inter sta provando lo scatto per Andrea Colpani del Monza . Il club nerazzurro, infatti, lavora ai vari rinnovi di contratto, dalle priorità temporali come Mkhitaryan , Darmian e Dumfries , passando per i ritocchi di Lautaro Martinez , Dimarco e Barella ; studia possibili nuovi innesti dal mercato dei parametri zero - il ds Ausilio giovedì ha seguito in Albania il possente centrocampista ceco Soucek -, ma non perde di vista anche i migliori talenti che il nostro campionato sta offrendo. La scorsa estate è stato preso Frattesi e, se non ci fossero stati problemi legati al cambio di procuratore, sarebbe arrivato anche Samardzic . Adesso l’obiettivo è spostato sul 24enne trequartista mancino del Monza , assoluto protagonista in questo avvio di stagione con 4 reti in 8 partite.

Colpani, grazie alla maggiore fiducia di Palladino, ha fatto un vero e proprio salto di qualità in questo primo scorcio di campionato, diventando un titolare fisso della squadra brianzola dopo aver vissuto da comprimario la sua prima annata in Serie A (27 presenze, ma solo 10 da titolare). Crescita notata da tutti i top club italiani, fra cui appunto anche l’Inter che ha seguito più volte il giocatore dal vivo. In un paio di circostanze, si è mosso direttamente proprio Ausilio, avvistato sulle tribune dell’UPower Stadium due volte negli scorsi mesi: la prima l’8 agosto in occasione del “Trofeo Berlusconi” fra Monza e Milan - ma quel blitz servì anche per pianificare l’acquisto di Carlos Augusto, concretizzatosi quattro giorni dopo -, la seconda il 17 settembre per Monza-Lecce, quando gli occhi sono finiti anche sul centravanti salentino Krstovic, profilo da tenere a mente la prossima estate se dovessero esserci nuovi movimenti nel reparto offensivo. A dire il vero, l’Inter aveva fatto un pensierino per provare a portare Colpani subito a Milano e "rimediare" al mancato approdo di Samardzic, ma a fine agosto, senza più budget utilizzato per lo più per Pavard, i nerazzurri non avevano gli argomenti giusti per convincere a Galliani a lasciar partire un elemento a cui aveva recentemente rinnovato il contratto fino al 2028 e che il 26 agosto, con due gol all’Empoli, aveva regalato i primi tre punti del campionato al Monza. Doppietta che però era servita ad Alessandro Bastoni, coetaneo, ex compagno di Colpani nelle giovanili dell’Atalanta e suo grande amico, a stuzzicarlo sui social commentando su Instagram una sua foto di quella partita: "Come to Inter", vieni all’Inter.

Colpani e Bastoni hanno lo stesso agente

Per altro c'è anche un fattore in più a legare Bastoni a Colpani ed è l'agente che cura gli interessi di entrambi, ovvero Tullio Tinti. Procuratore che segue anche Simone Inzaghi - oltre a Darmian e ad Audero - e che vanta ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Tutto ciò non basta a fare uno più uno - andranno pesati il prezzo richiesto dal Monza e l'inserimento di altri club -, ma è un ulteriore tassello che fa capire quanto l'Inter sia "in orbita" Colpani, giocatore che oggi si sta mettendo in luce come trequartista destro nel 3-4-2-1 di Palladino e che l'Inter immagina come possibile mezzala offensiva da alternare con i vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan.