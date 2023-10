Lautaro Martinez, futuro all'Inter o al Real Madrid? La risposta

La 67esima edizione del Pallone d'Oro si è conclusa. A vincere, ancora una volta, è stato Leo Messi , che ha conquistato per l'ottava volta il trofeo iridato . Presente alla premiazione anche altri calciatori argentini, protagonisti della vittoria nel Mondiale un anno fa: da Emiliano Martinez (votato come miglior portiere) a Julian Alvarez fino a Lautaro Martinez . Il capitano dell' Inter è arrivato al 20° posto nella classifica al Pallone d'Oro.

Lautaro tra Pallone d'Oro e Mondiale

Il numero 10 nerazzurro, a margine dell'evento, ha rilasciato diverse dichiarazioni, alcune anche circa il suo futuro. Così ha parlato a Espn: "Pallone d'Oro e Mondiale, sto vivendo un sogno! È davvero importante per me essere qui. Nella passata stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio, e quella di stasera è una ricompensa per il lavoro svolto. Messi? Ha condiviso questa epoca con Cristiano Ronaldo, altrimenti di Palloni d'Oro ne avrebbe vinti 15". Lautaro ha parlato anche ai microfoni di TNT Sports, si è così espresso un possibile ritorno al Racing Avellanada: "Lì ho finito la mia formazione da calciatore, sarà semore casa mia. Sarò sempre grato: mi hanno sostenuto nei momenti difficili, dando anche una mano alla mia famiglia. La voglia di tornare in futuro c'è, ma dipenderà anche dalla mia famiglia. Se penso al rigore contro l'Olanda e al Mondiale? Si, parecchie volte: abbiamo dato felicità a tutto il Paese, è stato un orgoglio". All'evento per l'attaccante argentino è arrivata anche una domanda su un ipotetico passaggio al Real Madrid...