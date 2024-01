Colpani all'Inter? Il gioiello Carboni cambia le strategie di mercato

MILANO - Andrea Colpani? No, Valentin Carboni. Le strategie di mercato dell’Inter, come ovvio che sia in certi casi, vengono modificate e a volte stravolte dall’esito del campionato e dalle opportunità che si creano. E così, se a fine agosto, una volta saltato Samardzic e prima di chiudere per Klaassen, l’Inter aveva fatto un tentativo - a vuoto - per Colpani col Monza, rimasto poi un obiettivo della dirigenza nerazzurra in virtù del grande inizio di stagione e degli ottimi rapporti con il suo entourage; oggi il 24enne cresciuto nell’Atalanta è sceso nelle gerarchie interiste. Non perché Colpani non piaccia più, anzi, ma, come spiegato, l’andamento dell’annata sta cambiando i progetti. Da un lato l’Inter ha conquistato la pole per il futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto il 30 giugno col Napoli, dall’altro sta osservando con grande piacere - e un po’ di timore, pensando alla sfida di domani sera all’U-Power Stadium - la crescita di Valentin Carboni.