Carboni, muro Inter: no alla super proposta della Fiorentina

Non bastano i 14 milioni prospettati dal West Ham la scorsa settimana e neanche i 20 messi sul piatto dalla Fiorentina nelle ultime ore. Valentin Carboni oggi per l’Inter è un giocatore incedibile. E se non ci saranno tsunami societari a stravolgere i piani della dirigenza o delle offerte oggettivamente irrinunciabili - quindi superiori probabilmente ai 35 milioni -, l’Inter non si sederà ad ascoltare proposte per il 18enne di Buenos Aires neanche in estate. Questo quanto Marotta, Ausilio e Baccin hanno ribadito ieri in sede ai nuovi agenti di Valentin Carboni, ovvero Alessandro Moggi e Pablo Cosentino (la procura in precedenza era di Giuseppe Riso).