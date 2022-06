Juve, l'agente di Arthur incontra Cherubini

Praticamente piazzato il primo colpo, e che colpo, a centrocampo con il ritorno di Paul Pogba, ormai definito e solo da annunciare, la Juventus lavora per sfoltire il reparto, prima di possibili nuovi innesti. Certo l’addio attraverso una risoluzione di Aaron Ramsey, tornato dal prestito ai Glasgow Rangers, il ds bianconero Federico Cherubini lavora per trovare una soluzione in uscita anche per Arthur. Stimato da Allegri per la sua professionalità e la sua tecnica, il brasiliano non è comunque una prima scelta per il tecnico bianconero e, nella stagione che porta al Mondiale, vuole una squadra dove poter trovare maggiore spazio. Proprio per trovare una strada adeguata alle esigenze dell’ex blaugrana e a quelle della Juventus ieri si sono incontrati Cherubini e Federico Pastorello, l’agente di Arthur, avvistati assieme a Milano.