Zaniolo alla Juve, la quota crolla. E Paredes...

È una Juve scatenata sul mercato. A Torino sono già sbarcati Di Maria e Pogba, ma la dirigenza bianconera è ancora a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora vuole tornare a conquistare uno scudetto che negli ultimi due anni ha "preso casa" a Milano, prima sponda nerazzurra e poi rossonera, oltre ovviamente all'obiettivo Champions League. La scorsa annata si è conclusa con zero titoli, un fatto che non accadeva dalla stagione 2010-11. Tanti i nomi accostati alla Juve in questa finestra di calciomercato. I bookmakers, intanto, hanno fornito le quote circa le possibilità di arrivo di ciascun calciatore in orbita bianconera: ecco nel dettaglio.

Juve, tutti gli obiettivi per la difesa Con l'addio di Chiellini, volato ai Los Angeles FC in MLS, e la possibile partenza di De Ligt - l'olandese piace tanto al Bayern Monaco - potrebbe essere necessario chiudere un colpo in difesa. Il nome più caldo è quello di Gleison Bremer, centrale del Torino da tempo nel mirino dell'Inter, il cui arrivo alla Juve è pagato 2.50. Un po' più indietro Milenkovic della Fiorentina (3.00), Udogie (3.50), autore di una grandissima stagione con l'Udinese, Gabriel Magalhães dell'Arsenal (4.00) e Badiashile, attualmente in forza al Monaco e pagato 6 volte la posta. Bremer, che bagarre! Juve, Inter e ora anche Napoli

Da Zaniolo a Paredes: quanti nomi per il centrocampo! Nonostante il ritorno del Polpo, la Juve si muove anche per rinforzare il centrocampo. Sono letteralmente crollate le quote di Zaniolo: l'arrivo del romanista in questa sessione si mercato è infatti pagata solo 1.25. Il fantasista giallorosso, dunque, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti già di ottimo livello. Per la regia il nome caldo è quello di Paredes (2.25), tra gli esuberi in casa Psg e profilo in ottica Juve già da tempo. Più complesse le operazioni per l'arrivo di Jorginho, pagato 4 volte la posta, e Milinkovic-Savic (6.00), autentico gioiellino della Lazio che piace a mezza Europa. Juve, Zaniolo a fuoco lento: Cherubini al lavoro