Ds Juventus, Giuntoli in pole ma Sartori...: maggio decisivo

TORINO - Domani sarà una giornata speciale e, questo è l’auspicio di ogni tifoso azzurro, da ricordare per il Napoli e la città di Napoli: un popolo intero che attende di festeggiare uno scudetto storico e meritato ampiamente, prova ne sia il solco scavato con le rivali che seguono in classifica. Ma Napoli e il Napoli non sono solo questo: è stata creata una struttura che ha funzionato anche grazie al lavoro dietro la scrivania di chi ha allestito la squadra e ha saputo accompagnare lo staff tecnico nella gestione quotidiana. Normale dunque che il ds Cristiano Giuntoli , caposaldo di questa scalata che ha portato al terzo tricolore nella storia azzurra, sia uno dei dirigenti più in vista e ambiti del nostro campionato e non solo. Normale, perciò, che la Juventus , in cerca di una figura professionale che possa completare l’area sportiva e incrementare la qualità di una dirigenza in parte nuova e da rodare, abbia posato gli occhi sul ds dello scudetto a Napoli.

La carriera di Giuntoli

L’ascesa di Giuntoli è stata progressiva, ma inarrestabile: dalla storica Serie A con il Carpi ai traguardi raggiunti alla corte di De Laurentiis, il dirigente toscano è diventato il nome più caldo per la ricostruzione bianconera. E già da domani, se ci sarà la festa in città, ogni giorno sarà quello buono per sciogliere le riserve e capire quali siano concretamente i margini di manovra per avvicinarsi a Torino. Non sarà semplice per svariati motivi, non ultimo il contratto che lega Giuntoli al club partenopeo per un’altra stagione, fino al 2024. Il direttore sportivo ha costruito una squadra in grado di dominare la Serie A partendo da basi che la Juventus prenderà a modello per costruire la squadra del futuro, a cominciare dall’estate ormai alle porte. Il progetto è chiaro: sviluppare un mercato virtuoso in cui anticipare la concorrenza e valorizzare i giovani talenti più che lanciarsi su profili di primo piano affermati a costi elevati.