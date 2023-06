Juve, la situazione ds tra Manna e Giuntoli: vi spieghiamo tutto

Giuntoli, la Juve e il ruolo di Manna

"De Laurentiis non lo ha liberato e questi significa, per la Juve, che più il tempo passa e più deve iniziare ad operare sul mercato e programmare la prossima stagione, tant'è che la nomina di Manna come ds è indicativa da questo punto di vista. Non preclude l'arrivo di Giuntoli, però vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Io credo che saranno decisivi. Un ulteriore ritardo potrebbe rinviare magari all'anno prossimo l'arrivo di Giuntoli alla Juventus, che vuole andare avanti e nel frattempo, devo dire, Manna si sta comportando molto bene. Quindi chissà che Manna non si conquisti il posto sul campo, un po' come fanno spesso i calciatori che vengono chiamati a sostituire qualcuno. Manna in questo momento sta operando in attesa di Giuntoli, ma magari potrebbe operare anche per il resto della stagione e in futuro. È giovanissimo e noi oggi qua parliamo di giovani: anche i giovani ds hanno diritto ad avere il loro spazio", conclude il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Napoli-Garcia, Giuntoli assente: zero parole da De Laurentiis

Giuntoli, Manna, Chiellini e Tognozzi: come lavorerà la dirigenza Juve?