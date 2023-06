Napoli-Garcia, Giuntoli assente: zero parole da De Laurentiis

La situazione riguardante il futuro di Cristiano Giuntoli resta da definire. Il direttore sportivo non può ancora legarsi alla Juventus a causa dell'anno di contratto che gli rimane con il Napoli , con De Laurentiis che ancora non si è deciso a liberarlo. Intanto il club bianconero ha promosso Giovanni Manna dalla Next Gen , ( con Claudio Chiellini a ricoprire il suo precedente ruolo ) mentre Giuntoli ha fatto sapere da tempo la sua volontà di iniziare una nuova avventura con il club bianconero.

Giuntoli e la Juventus, zero parole da De Laurentiis

Nel corso della conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico Rudi Garcia il direttore sportivo era assente. Chi ha partecipato è ovviamente De Laurentiis, che non ha ricevuto nessuna domanda e non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a quanto sta accadendo (oltre ad essersi espresso sulla questione Superlega). Dall'altro lato era presente anche Maurizio Micheli, attuale dirigente di riferimento dell'area tecnica. Si è trattato di un silenzio assordante, con Giuntoli (che durante la festa Scudetto ha ringraziato di tutto il presidente) che continua a sperare che il matrimonio con la Vecchia Signora possa sbloccarsi il prima possibile.