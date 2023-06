Juve, i 200 milioni di motivi per cui Allegri rimane

La Nuova Juve sta nascendo sotto il segno dei suoi giovani. Se è vero, com'è vero, che i risultati della sesta e settima stagione in bianconero di Allegri sono stati deludenti, è altrettanto vero che al tecnico va riconosciuto il merito di avere lanciato in orbita undici ragazzi nati dal 2000 in poi. Un autentico tesoro il cui valore di mercato, oscilla già attorno ai 200 milioni di euro: Fagioli, Kean, Iling-Junior, Rovella, Miretti, Soulé, De Winter, Nicolussi Caviglia, Barbieri, Barrenechea, Aké. I critici del Livornese obiettano che soltanto l'emergenza infortuni e lo scadimento di forma di alcuni fra i protagonisti più attesi l'abbiano costretto a virare sulla linea verde, poiché Pogba, Di Maria e Paredes in primis sono fra i grandi rimpianti della stagione appena conclusa. Può essere. Ciò non toglie che per lanciare in prima squadra giovani di valore bisogna averli e, per averli, bisogna anche avere avuto, cinque anni fa, la lungimiranza di creare la seconda squadra, oggi Next Gen, nomen omen.