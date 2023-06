Juve-Fazzini, chi è il centrocampista dell'Empoli che piace ad Allegri

La Juventus sta programmando il proprio futuro, gettando le basi per la squadra della prossima stagione. Occhi puntati sui talenti italiani, specialmente quelli in casa Empoli . Se è vero che piace, e tanto, Fabiano Parisi , non è da meno Jacopo Fazzini . Il centrocampista, 20 anni, si è ritagliato uno spazio importante con Paolo Zanetti , e potrebbe ora spiccare il volo accasandosi alla corte di Massimiliano Allegri , che nell'ultima stagione è riuscito a schierare con continuità i giovani di valore (e da valorizzare e far crescere) presenti in rosa.

Juve, alla scoperta di Fazzini

Nato nel 2003 a Massa, a Capezzano Pianore, tra Viareggio e Forte dei Marmi, ha mosso i primi passi nel calcio. L'Empoli si accorge prestissimo di lui, tanto da volerlo con forza e catapultarlo nell'Under 17. Il passaggio in Under 19, con tanto di debutto in Youth League, poi in prima squadra con Aurelio Andreazzoli in panchina. Aneddoto che riguarda i due risalente alla partita di Coppa Italia tra Inter ed Empoli a San Siro. Il tecnico gli urla nitidamente: "Gioca come se fossi con la Primavera". Con tranquillità, insomma. E da lì, infatti, non ha fatto altro che migliorare e trovare continuità. Quest'anno, con Zanetti alla guida, è diventato un vero e proprio punto fermo della squadra: 21 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia. E il tecnico non gli risparmiò elogi a marzo, dopo il ko interno contro l'Udinese, quando Fazzini subentrò al 49' al posto di Bandinelli: "Secondo me è stato straordinario. È un calciatore completo, sta crescendo in personalità perché per il resto ha tutto: imposta, tira, si inserisce, recupera palla, va a contrasto". Una stagione che lo ha visto anche protagonista nello stage dello scorso dicembre con la Nazionale maggiore, chiamato dal ct Roberto Mancini insieme a diversi suoi compagni di squadra.

Fazzini, le caratteristiche tecniche

Fazzini è un centrocampista moderno, a tutto tondo: qualità al piede, visione di gioco e capace di ricoprire sia il ruolo di perno in mezzo al campo a dettare i tempi, sia quello di rifinitore dietro le punte. Tra le sue caratteristiche annovera, però, anche quella di poter all'occorrenza svolgere il ruolo di "box to box", quindi con polmoni d'acciaio, pronto a correre avanti e indietro, aiutando nella manovra offensiva ma anche sacrificandosi in quella difensiva. Insomma, un calciatore duttile, con qualità ma anche dedito al ripiegamento e alla corsa in più qualora necessario. Come si dice al giorno d'oggi, un "tuttocampsita", sul quale la Juventus ha puntato seriamente gli occhi e con la trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore a seguito dell'incontro con l'Empoli.