Bonucci fuori rosa Juve, nuova risposta social… con Djokovic

Quella tra la Juventus e Bonucci sembra essere una storia d'amore ormai alle battute conclusive. Il rapporto tra la società e il difensore è giunto al capolinea da quando Giuntoli e Manna sono andati a Firenze, nella tenuta estiva per le vacanze del 36enne, per dirgli che non avrebbe più fatto parte del progetto tecnico di Allegri.