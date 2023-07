Bonucci non molla la Juventus: la convinzione e i piani mercato

Così si è espresso il nuovo dt bianconero, lasciando intendere che il braccio di ferro con Bonucci prosegue, dopo che nel giorno delle visite mediche il difensore aveva ribadito ai tifosi la sua volontà di restare a Torino.

Giuntoli, la conferenza: tutto sul mercato della Juve, Lukaku e Vlahovic

Bonucci conteso da due club turchi

Le squadre che si sono mosse concretamente per Leo, in questa prima fase di mercato, sono le big turche: sia Fenerbahce sia Galatasaray hanno avanzato un’offerta di alto profilo per il centrale. Si tratta di club che negli ultimi mesi sono diventati una meta intrigante per tante vecchie conoscenze del nostro calcio: da Mertens a Icardi, da Dzeko a Zaniolo, in tanti si sono diretti a Istanbul per rimanere in un calcio con respiro europeo e al tempo stesso poter contare su stipendi corposi. Ora come ora l’ipotesi non sembra solleticare troppo la fantasia di Bonucci, che preferisce aspettare magari una proposta ancora in Serie A, come ad esempio la Lazio di Sarri, ma allo stato attuale non risulta esserci una trattativa avviata, si potrebbe muovere anche la Roma.

Marotta, non solo Morata: sfida Juve-Inter per un talento di Serie A