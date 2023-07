Yildiz gioiello Juve: i consigli di Allegri, le offerte mercato e il futuro

Il volto sorridente, fresco, entusiasta di Kenan Yildiz è da spot per la Juve che va alla conquista dell’America, ancora una volta. Per il turco nato in Germania è la prima volta, eppure nessuna emozione particolare traspare dal classe 2005 alla partenza per la California: tranquillità, sangue freddo e naturalezza sono termini che fanno parte del vocabolario di Kenan fin da ragazzino, fin da quando ha cominciato a capire che il calcio, oltre a una grande passione, avrebbe potuto rappresentare qualcosa di più.

Chi lo conosce bene sa che ha lottato tanto per esserci, per salire su quell’aereo con la prima squadra. Il 12 luglio del 2022 Yildiz era un ragazzo di belle speranze arrivato a Vinovo dall’Under 19 del Bayern Monaco per diventare un rinforzo della Primavera di Paolo Montero; un anno dopo, 21 luglio 2023, Yildiz è diventato uno dei giovani aggregati alla formazione che sfiderà il Barcellona stanotte (ore 4.30 in Italia) e che Massimiliano Allegri valuterà per capire quale sia il miglior percorso per il suo futuro e per il club. Il tecnico parla spesso con il talento bianconero: lo tiene in buona considerazione e gli dà consigli preziosi. Juve in Usa, conferenza Allegri e allenamento saltati: il motivo

Yildiz sulla scia di Fagioli, Miretti, Rovella, Iling e Soulé Il turco va nella scia di chi ha compiuto questo salto in America prima, da Fagioli e Rovella a Soulé l’anno scorso, ma anche pensando a gente come Miretti (che ha appena rinnovato fino al 2027) o Iling-Junior riuscita a scalare in fretta le gerarchie bianconere passando dal settore giovanile al vertice della piramide attraverso l’esperienza in Next Gen. Yildiz sarà in buona compagnia: con lui gli altri classe 2005 dal grande futuro Huijsen e Nonge Boende per conquistare gli Stati Uniti e mettersi in mostra. Ma anche per cogliere al volo un’occasione che non passa tutti i giorni: Yildiz sa che il futuro passa anche da Santa Clara e soprattutto dalla quotidianità del lavoro, anche negli States. Juve, Allegri ha scelto i convocati per la tournée Usa: Rabiot assente

