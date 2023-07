Juve, Allegri ha scelto i convocati per la tournée Usa: Rabiot assente

La Juventus ha reso noti i convocati per la tournée negli Stati Uniti. I bianconeri faranno tappa a San Francisco, Los Angeles e Orlando e giocheranno contro il Barcellona, il Milan e il Real Madrid per preparare al meglio la prossima stagione. Assenti tutti gli esuberi, Bonucci compreso, e anche Rabiot, rimasto a Torino per un affaticamento. Allegri ha preferito non rischiarlo.