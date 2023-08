Juve, Allegri e Giuntoli vogliono Lukaku in bianconero, ecco perché

Ecco, alla Juventus invece stanno provando a far sì che una pazza idea riesca davvero a trasformarsi in realtà. E di mezzo, manco a farlo apposta, c’è una storia di tradimento, anche se di maglia e non di letto. In effetti ci è voluta una sana dose di follia nel pensare di mettere Lukaku al centro dell’attacco della Juventus non perché il belga non possa essere funzionale al gioco dei bianconeri quanto per il pregresso che c’è stato nel recente passato. Già, lui icona interista. Ma Allegri, da buon toscano pragmatico, non è tipo da formalizzarsi davanti a questo tipo di nodi e così, convinto che ai primi gol di Romelu si possano sciogliere perplessità e rabbia della tifoseria, lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri.

Juve, la missione di Giuntoli

Trovando la sponda quasi immediata del nuovo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, che, toscano pure lui, ha una missione supplementare rispetto al tecnico: quella di far quadrare i conti oltre che provare a vincere. In teoria alla dirigenza, in questa prima annata, basterebbe arrivare tra le prime quattro, ovvero garantirsi un posto nella prossima Champions League, più ricca che mai. Ma si sa, l’appetito vien mangiando e così a Giuntoli, approdato sotto la Mole da campione d’Italia con il Napoli, non dispiacerebbe affatto centrare il bis. Un bis che gli regalerebbe una luce potente e intensa: permetterebbe alla Vecchia Signora di ritornare a vincere dopo due anni di piena carestia e al tempo stesso consentirebbe al neo dt bianconero di dimostrare che se il Napoli l’anno prima era riuscito a salire in vetta il merito o gran parte di questo si deve ascrivere proprio a lui.