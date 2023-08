Lukaku-Vlahovic, ma anche Mbappé-Kane: Juve al centro del mercato

Tra campo e mercato, il tempo scorre a velocità diverse. Così sembra stringere (e in effetti...) se si guarda all’inizio dei campionati (il 13 agosto la Premier e il 19 la Serie A, e non sono ovviamente esempi casuali), mentre appare ancora lunghissimo se ci si riferisce alla chiusura delle trattative, fissata il 31 agosto.

Proprio la lontananza del gong di fine mercato fa sì che Juventus e Chelsea, pur continuando a cercare di trovare un’intesa sul conguaglio che i Blues dovranno aggiungere al cartellino di Romelu Lukaku per prendersi quello di Dusan Vlahovic, rimangano al tempo stesso rigide sulle proprie posizioni.

Lukaku-Vlahovic, la Juve vuole 50 milioni, il Chelsea si ferma a 25

Ovvero una richiesta di 50 milioni da parte della società bianconera e un’offerta di 20-25 da parte del club londinese. Dunque 25-30 milioni di differenza: un baratro in cui la trattativa sarebbe dovuta sprofondare e finire appena scopertane la larghezza. Se così non è stato - e non è stato - è perché al di là dell’attuale fermezza entrambe le parti sono, ed entrambe lo sanno, disposte a muoversi dalle proprie posizioni per provare a costruire un ponte. Così la comunicazione continua e si intensificherà nei prossimi giorni, alla ricerca del punto di incontro: verso il quale dovrà verosimilmente fare qualche passo in più il Chelsea, perché lo si possa raggiungere. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna trattano e aspettano.