Berardi-Juve, il Sassuolo si cautela così. Kean, all in dalla Premier?

Una carezza mancina al pallone, spedito in fondo al sacco su rigore per la prima marcatura stagionale. Un affettuoso bacio alla nuca di Chiesa , al momento della sostituzione del compagno di reparto nella ripresa. E una coccola ai tifosi, cui ha dedicato la prestazione della Dacia Arena con un eloquente “Per voi!” sui social. La personale partita di Dusan Vlahovic contro l’Udinese è stata un concentrato di attestati d’amore verso l’universo Juventus .

Porto da cui il serbo pareva destinato a salpare in estate e a cui, invece, è rimasto più che mai attraccato. Almeno per ora. Il 23enne di Belgrado ha trovato all’esordio un gol e poi un altro, cancellato però dall’offside di Iling, e prima ancora un assist in favore dello stesso Chiesa, ma – al di là dei numeri buoni per gli almanacchi – ha esibito quella voglia di incidere e quella disponibilità al sacrificio proprie di chi è totalmente immerso nella causa per cui sta combattendo. In attesa di avere conferma sul colore della maglietta che indosserà da settembre.