Kaio Jorge dalla Juve al Frosinone: è fatta, i dettagli dell'operazione

I bianconeri però hanno mantenuto la parola con Angelozzi per il prestito secco, nonostante la concorrenza viva anche di altre società, come l'Udinese.

Frosinone, fatta anche per Kaio Jorge dalla Juve

Il Frosinone in queste prime due giornate di Serie A ha messo in mostra idee e talento. Ora l'allenatore potrà rinforzare il suo undici titolare con altri giovani. Dopo Barrenechea, che contro l'Atalanta ha preso subito le redine del centrocampo, il filo conduttore con la Juventus continua. Soulé ha già messo nero su bianco. Lo raggiungerà anche Kaio Jorge. Il brasiliano non vede ufficialmente il campo dal 23 febbraio 2022, data in cui ha subito il grave infortunio al crociato con la Next Gen. Ora avrà tante chance per rimettersi in mostra e cercare di conquistare la fiducia di Allegri. Dopo la tripletta nel match in famiglia con la seconda squadra (in tribuna era presente anche il ds Angelozzi per visionarlo), il tecnico ha parlato molto bene di lui, ma rimandando il suo "totale reintegro" alla prossima stagione. Due sudamericani per un gioco alla sudamericana, un mix perfetto nelle mani di Di Francesco.