Roma, Bonucci e Kostic dopo Lukaku? Mercato Juve tra Kean e Morata

Il primo in ordine temporale a fare i bagagli sarà Marko Pjaca: l’attaccante aveva messo in stand-by le proposte arrivate dalla Turchia, fronte Karagumruk e Ba?ak?ehir, per aspettare una chiamata più accattivante dall’Italia. Nulla da fare, nonostante l’interesse palesato dal Pisa in Serie B, così ieri il croato ha dato la sua apertura nei confronti dell’offerta triennale arrivata dal Rijeka per tornare a giocare in patria. Giuntoli e Manna hanno già concesso il loro via libera al trasferimento, che può dunque essere completato a titolo definitivo.

Juve su Morata se parte Kean

Moise Kean alla fine dovrebbe restare alla Continassa, invece, a meno di importanti offerte dell’ultimo minuto. Finora sono arrivate soltanto richieste di prestito, al limite con diritto di riscatto, da parte di Nottingham, Fulham, Milan e Siviglia, proposte che non hanno solleticato né il giocatore né tantomeno il club bianconero. E così la permanenza a Torino della punta classe 2000 appare essere la soluzione più probabile, con Alvaro Morata - principale candidato a rilevarne in posto in caso di repentino addio - che in ogni caso osserverà con attenzione le evoluzioni dalle parti della Continassa fino a venerdì.