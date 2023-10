Thuram-Samardzic, il mercato Juve e il perché della svolta obbligata

Una svolta obbligata, o quasi. Diciamo necessaria, anche se di tempo per valutare le opzioni ce ne è ancora parecchio. Ma la Juventus non potrà farsi trovare impreparata a gennaio, quando il dt Giuntoli e il ds Manna andranno alla ricerca di opportunità di mercato, con un obiettivo specifico: un rinforzo nel settore più in difficoltà a livello numerico, ovvero il centrocampo.

La svolta è rappresentata dalla virata, piuttosto decisa, su Lazar Samardzic: un profilo già seguito in estate e ancora prima (Giuntoli lo voleva già ai tempi di Napoli) e che per tanti motivi diventa prioritario. Andiamo a capire perché.

Juve, l'obiettivo Thuram

In cima alla lista dei desideri c’è Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus: il tempo verbale è al presente, perché la Juventus non ha perso la speranza di piazzare il colpo, ma la possibilità di arrivare al nazionale francese già a gennaio sono ridotte al minimo. Questo perché il Nizza punta in alto, in Ligue 1: l’obiettivo della formazione allenata da Francesco Farioli è centrare un posto nella prossima edizione della Champions League. E per farlo non può permettersi di lasciare partire Thuram a metà stagione. Più probabile una cessione nell’estate del 2024, anche perché il contratto del figlio d’arte, a meno di un rinnovo al momento non all’orizzonte, scade nel 2025.